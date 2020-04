Il basket all’anno zero, LBA e Lega Due lavorano insieme sul futuro

Saranno due mesi molto importanti per la costruzione della nuova Serie A di basket. La Fip infatti ha deciso di lavorare insieme ai due presidenti di LBA e Lega Due per la costruzione della stagione 2020-21. L’idea è di costituire una nuova Serie A d’élite con norme di’iscrizione più stringenti onde evitare problemi economici continui durante la stagione. Comtec e Lega supervisioneranno i conti delle squadre.

In discussione anche il numero di squadre che parteciperanno al prossimo campionato di A. La LBA si auspica una Serie A a 14 squadre, ma anche le ipotesi 16 e 18 non sono scartate. LBA e Lega Due si accorderanno sulle eventuali promozioni e retrocessioni. Il contratto televisivo sarà rinnovato con RaiSport ed Eurosport per la prossima stagione, per poi cercare quella spinta verso l’alto, nella crescita pronosticata da Gandini. Resta invece un’incognita il pubblico, con la stagione che potrebbe iniziare a porte chiuse per decreto legislativo.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.