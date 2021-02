7 febbraio: la data magica di Musa Barrow

Il 7 febbraio può sembrare una data come le altre, ma non per Musa Barrow. Per il gambiano, infatti, si tratta di una data ricorrente.

Il 99 rossoblù ieri, 7 febbraio, ha segnato un doppietta molto importante che è valsa i 3 punti. L’ultima doppietta in trasferta con la maglia del Bologna l’aveva segnata l’anno scorso, proprio il 7 febbraio, in un Roma-Bologna terminato 2-3. Non solo, contro il Parma Barrow ha segnato di testa, una caratteristica non proprio della casa per il gambiano e che infatti mancava da tre anni. Quando? Manco a dirlo: era il 7 febbraio 2018 in un Atalanta-Milan di Primavera vinto 2-3 dai rossoneri.