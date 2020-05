Il 28 maggio resta la data decisiva per le sorti della Serie A

Nonostante il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC, la data per la ripresa definitiva del campionato di Serie A resta ancora in dubbio.

Per avere la certezza definitiva riguardo la ripartenza della competizione si dovrà attendere fino al 28 maggio. In quella data infatti Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, Gabriele Gravina, numero uno della FIGC e il suo omologo per la Lega Serie A, Paolo Dal Pino, decideranno insieme il futuro della Serie A.

Fonte: Tuttomercatoweb