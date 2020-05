Il 19 maggio il libro di Viktorija Mihajlovic su Sinisa: “Papà, sei straordinario”

Vicky Mihajlovic racconta Sinisa.

Il 19 maggio la figlia dell’allenatore rossoblù farà uscire il suo volume in cui racconta a tutto tondo suo padre, il suo cuore, le sue emozioni: un Sinisa Mihajlovic inedito. Viktorija ha annunciato l’uscita del libro tramite un post su Instagram e un video dedicato: “Per tanti Sinisa è un sergente, per me è invece l’uomo più straordinario che si potesse creare – ha raccontato Vicky – Ho pensato che non sarei riuscita a trovare le parole giuste per raccontarlo, invece ce l’abbiamo fatta. Ci ho messo il cuore e ho vinto, ti amo papà”.