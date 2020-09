Ieri tifosi a Casteldebole, sostegno alla squadra e critiche verso gli stadi chius

Nel giorno dell’ultima amichevole stagionale prima del via al campionato, un gruppo di tifosi del Bologna ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra a una settimana dalla partita di San Siro.

In occasione della partita con l’Entella è arrivato il sostegno e la carica dei tifosi rossoblù, salutati dalla squadra, con in testa Mihajlovic e Bigon, davanti ai cancelli del Niccolò Galli. Non solo sostegno al Bologna, ma critiche verso le autorità che hanno deciso di mantenere chiusi gli stadi. Come riporta il Corriere di Bologna sono apparsi anche un paio di striscioni contrari a questa decisione.