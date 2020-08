Idea Widmer per la difesa: proposto un quinquennale

La vecchia conoscenza del calcio italiano Silvan Widmer potrebbe tornare a giocare nel campionato italiano. E lo potrebbe fare con la maglia del Bologna: secondo quanto riportato dal Resto del Carlino infatti i rossoblù sarebbero fortemente interessati all’ex terzino destro dell’Udinese, attualmente in forza al Basilea, e avrebbero già avanzato una prima proposta.

I contatti tra il Bologna e il club svizzero sono stati avviati, con i rossoblù improntati ad offrire un contratto di cinque anni a Widmer per convincerlo a vestire la maglia felsinea nel futuro prossimo. Tra l’altro in Italia Widmer ha giocato per cinque anni segnando altrettanti gol, di cui uno proprio contro il Bologna. L’ex Udinese riflette, e nel frattempo il Bologna continua a sondare altri nomi anche per il ruolo di vice Dijks: resta viva la pista di Hickey, per cui l’Heart of Midlothian continua a chiedere 2 milioni di euro, ma non si abbandonano nemmeno quelle che portano a Tripaldelli del Sassuolo ed Herrera del San Lorenzo.