Ibrahimovic: “Se lascio, nessuno si ricorderà più dell’MLS”

Continua a far parlare di sé Zlatan Ibrahimovic, anche dopo una sconfitta, anche dopo un’eliminazione così dolorosa. Nella notte, l’attaccante svedese ha infatti perso il derby di Los Angeles, ed è stato così eliminato dai playoff di MLS: a nulla è valsa la sua doppietta.

Saranno contenti i tifosi del Bologna, poiché l’esperienza di Ibra ai Galawy rischia di esser davvero finita qui. A margine del match, il campione ha rilasciato le solite dichiarazioni al veleno: “Io mi sono impegnato al massimo come sempre segnando un gol, ma se ne prendi 5 diventa dura. Futuro? Non so cosa farò. Se rimango, la gente continuerà a seguire l’MLS. Se lascio, tutti si dimenticheranno che questa lega esiste”.