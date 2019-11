Ibrahimovic all’Hammarby? Non ci credono nemmeno loro

E’ di queste ore la notizia secondo cui Zlatan Ibrahimovic sarebbe vicino – anche se ancora non si conosce sotto quale veste – all’Hammarby, club svedese con sede a Stoccolma. Tutto nasce da un video postato dallo stesso giocatore in cui si vede la maglia della suddetta squadra. Ancora non è chiaro se sia un indizio o semplicemente uno scherzo, ma di certo tutto di questo eventuale affare sembra a dir poco improbabile. Lo ammette ai microfoni di “DN” anche Love Gustafsson, il responsabile della comunicazione dell’Hammarby.

“La nostra dirigenza al momento è a Los Angeles per trattare con i Galaxy, ma non è come sembra. L”AEG’, oltre ad essere proprietaria dei Galaxy, è anche socia di minoranza del nostro club. Kindlund e Jansson sono stati mandati per trattare con i dirigenti delle due società in modo tale da rafforzare i nostri rapporti con loro. Ibrahimovic accostato a noi? Non dico nulla, ma di certo sorprenderebbe molto anche me se vestisse la nostra maglia…”.