Iakovenko: “Il Bologna è realmente interessato a Supryaga”

Vladyslav Supryaga continua a essere l’obiettivo numero uno per l’attacco del Bologna. La Dinamo Kiev però continua a chiedere troppo per il proprio centravanti classe 2000: 15 milioni di euro per il cartellino. I contatti tra le due squadre proseguono per trovare un compromesso, al momento i rossoblù sono arrivati a offrire fino a 8 milioni di euro più bonus.

La conferma arriva direttamente da Oleksandr Iakovenko, ex calciatore che ad oggi gestisce l’agenzia 16 Football Agency che cura gli interessi di alcuni fra i più interessanti prospetti ucraini. Tra cui Vladyslav Supryaga, su cui l’interesse del Bologna è più che vivo: “È certamente possibile vedere Supryaga in Italia, ma l’unico che può decidere è il presidente della Dinamo Kiev. E poi al tecnico Mircea Lucescu piace, vorrebbe tenerlo. C’è il Bologna su di lui? Sì, ma in generale molte squadre italiane”. Le sue parole ai microfoni di TMW sono più che eloquenti: il Bologna vuole fare sul serio per Supryaga.