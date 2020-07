Iachini: “Vinto con professionalità. Chiesa? Ragazzo d’oro”

Soddisfatto per la vittoria nel derby e per la prestazione della squadra e di Chiesa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini. Le sue parole a Sky nel post partita si soffermano sul rendimento del figlio d’arte e del suo futuro sulla panchina:

“Chiesa è un ragazzo stupendo sotto tutti i punti di vista, oggi ho preferito metterlo più vicino alla porta e io vorrei farlo arrivare al suo record di gol in A – ha affermato – Con la tripletta di oggi è arrivato in doppia cifra e sono contento per lui. I ragazzi sono stati bravissimi, quando sono arrivato la squadra era in difficoltà e l’ambiente era caldo, c’era una salvezza da conquistare e ci siamo compattati. La squadra poi è stata brava a continuare a giocare anche senza obiettivi particolari di classifica”.