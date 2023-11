I tifosi rossoblù in aiuto al popolo toscano: sei furgoni per l’alluvione

Il Bologna club Medicina a sostegno delle popolazioni alluvionate della Toscana. Come riporta il Corriere dello Sport, un gruppo tifosi e volontari sarà presente a Campi Bisanzio, anticipando Fiorentina - Bologna di domenica, con sei furgoni per dare una mano alle popolazioni colpite dalla recente alluvione.

Lo scopo è portare in quei luoghi beni di prima necessità e prodotti utili alla pulizia degli ambienti e dei locali. Un furgone sarà invece interamente dedicati ai prodotti per bambini: “Abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’alluvione di maggior - le parole di Viliva Palmirani, presidente del club - Sappiamo bene cosa portare e quando è il momento del mocio o delle coperte. Porteremo pale, badili, vanghe e anche l’idropulitrice che ci ha consegnato il Centro Bologna Clubs”. Il gruppo partirà assieme ai ragazzi dell’associazione via Angiolini di Sant’Agata.