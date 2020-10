I risultati del Settore Giovanile nel weekend

Gli Under 17, Under 16 e Under 13 squadra B si sono viste rinviare le rispettive partite contro Parma, Lazio e Piacenza. Nel fine settimana rossoblù, sono scese in campo solamente le formazioni Under 15, Under 14 e Under 13 squadra A.

L’Under 15 di mister Francesco Morara ha pareggiato sul campo della Lazio con un rocambolesco 3-3. Dopo il vantaggio iniziale dei biancocelesti, i rossoblù hanno risposto con Ravaglioli con una doppietta e con la rete di Di Vona. Sull’1-3, però, i ragazzi di Morara non sono riusciti a contenere la reazione laziale, che con Losi e Barone sono riusciti nell’intento di riportare in parità l’incontro.

Conquista un punto anche l’Under 14 di Paolo Magnani, che tra le mura amiche pareggia per 1-1 contro la Reggiana. Al gol di Negri ha risposto la rete del reggiano Bertolini, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso la vittoria dei giovani rossoblù.

L’Under 13 squadra A di Juan Solivellas, è riuscita a superare con un netto 5-0 la Reggiana. Per i giovani rossoblù tre punti importanti che valgono la seconda posizione, considerando allo stesso tempo i diversi rinvii che stanno condizionando il campionato.

Fonte Bologna Fc.