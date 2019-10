I risultati del settore giovanile

Altro weekend di calcio e altre partite emozionanti per il Bologna anche nel settore giovanile. Le selezioni under 16 e under 15 dei rossoblu hanno ospitato entrambe per questioni logistiche il Cagliari: la prima ha perso, mentre la seconda ha ottenuto un rocambolesco pareggio. Vittoria a dir poco rotonda invece per l’under 14, che in trasferta a Ravenna vince addirittura 0-8.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 16: BOLOGNA-CAGLIARI 1-2

BOLOGNA: Bagnolini, Armaroli (49′ Busato), Montalbani (77′ Zaffi), Maltoni, Motolese, Stivanello, Casadei (77′ Turrà), Ofoasi, Anatriello, Mazia (66′ Corsi), Corazza (49′ Raimondo). All. Biavati

CAGLIARI: Costanzo, Laconi, Felleca (70′ Vitale), Zoncheddu, Manunta, Adamo, Caddeo (70′ Bastita), Carboni, Gabor (70′ Cabras), Murtas (49′ Corsini), Pulina (66′ Farris). All. Canestro

Arbitro: Rispoli di Locri

Marcatori: 10′ Pulina (C), 41′ Mazia (B), 42′ Gabor (C)

Ammoniti: Casadei (B), Murtas (C), Adamo (C), Laconi (C)

UNDER 15: BOLOGNA-CAGLIARI 3-3

BOLOGNA: Franzini, Myzeqari (36′ Carretti), Baroncioni, Ferrante (36′ Bernacci), Di Turi (66′ Magagni), Paterlini (66′ Menegazzo), Cesari (62′ Dragà), Bellisi (36′ De Marco), Zenzola (66′ Aronni), Rosetti, Torino. All. Morara

CAGLIARI: Scarpato, Arba, Serra A. (69′ Paolucci), Ragucci, Accossu, Pintus, Deriu, Tamponi, Vinciguerra, Idrissi (58′ Galante), Serra C. (36′ Perra). All. Zini

Arbitro: Saracinelli di Imola

Marcatori: 1′ Pintus (C), 7′ Vinciguerra (C), 28′ Torino (B), 47′ Vinciguerra (C), 52′ Zenzola (B), 68′ Torino (B)

Ammoniti: Ragucci (C)

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI: RAVENNA-BOLOGNA 0-8

Marcatori: 4 Ravaglioli, 2 Vallini, Barbaro, Cocchi”.