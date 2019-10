I risultati del settore giovanile

Si fermano prima squadra e Primavera per via delle nazionali, ma scende comunque in campo questo weekend il settore giovanile del Bologna. Due sconfitte per under 17 e under 16, rispettivamente contro Venezia e Spal. Successi invece per under 15 e under 14 nei due derby emiliani: la prima contro la Spal, la seconda contro il Sassuolo.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: BOLOGNA-VENEZIA 0-1

BOLOGNA: Ruggiu, Arnofoli, Cavina, Hanxhari (86′ Pietrelli A.), Rubbi, Carrettucci, Lami (71′ Antonioni), Marenco, Cenni (55′ Bakos), Cossalter (71′ Bovo), Migani (86′ Ercolani). All. Vigiani

VENEZIA: Carotenuto, Garcia Leyba, Riccardi, Busato, Polesel, Padoan, Perissinotto, Bortolin (82′ Ircando), Moro (82′ Berto), Mezzatesta (82′ Ballarin), Berti. All. Soncin

Arbitro: Cardirolaza di Milano

Marcatori: 66′ Polesel (V)

Ammoniti: Arnofoli (B), Cavina (B), Hanxhari (B), Cenni (B), Padoan (V), Ircando (V), Berto (V)

UNDER 16: SPAL-BOLOGNA 4-2

SPAL: Pezzolato, Abdalla, Saiano, Puletto, Santini, Racu, Contiliano, Catanzaro (77′ Cavallini), Chinappi, D’Andrea (62′ Zanni), Dell’Aquila. All. Rivalta

BOLOGNA: Bagnolini, Armaroli (41′ Stivanello), Montalbani, Maltoni (78′ Zaffi), Motolese, Cricca, Corazza (66′ Busato), Ofoasi (78′ Corsi), Anatriello, Mazia, Raimondo (52′ Casadei). All. Biavati

Arbitro: Negrelli di Finale Emilia

Marcatori: 10′ Dell’Aquila (S), 19′ Dell’Aquila (S), 44′ Catanzaro (S), 50′ Chinappi (S), 57′ Anatriello (B), 78′ Casadei (B)

Ammoniti: Ofoasi (B), D’Andrea (S), Abdalla (S), Casadei (B)

UNDER 15: SPAL-BOLOGNA 0-3

SPAL: Martelli, Verza, Novi (36′ Simonetta), Maset, Casadei, D’Agata (51′ Marrale), Antonciuc, Parravicini, Marchioro, Longoni (51′ Deme), Angeletti (36′ Santella). All. Bovo

BOLOGNA: Franzini, Myzeqari, Chelli (44′ Baroncioni), Ferrante (44′ Menegazzo), Di Turi (67′ Paterlini), Amey, Cesari (50′ Bernacci), Bellisi (50′ Dragà), Omeregie, Rosetti (44′ Zenzola), Torino (44′ De Marco). All. Morara

Arbitro: Rosania di Finale Emilia

Marcatori: 19′ Bellisi (B) su rigore, 33′ Amey (B), 40′ Bellisi (B)

Ammoniti: Marchioro (S)

Espulso al 46′ Omoregie (B)

UNDER 14-GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI: BOLOGNA-SASSUOLO 2-1

Marcatori: Barbaro, Ravaglioli”.