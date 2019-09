I risultati del settore giovanile

Non solo la prima squadra del Bologna, ma anche il settore giovanile. Tutte le selezioni minori sono scese in campo nel weekend, insieme alla Primavera che ha superato in rimonta il Napoli per 3-2. Vittorie importanti per quanto riguarda l’under 14 e l’under 15, rispettivamente contro Rimini e Atalanta. Pareggia, sempre contro la Dea, l’under 16. Sconfitta invece per l’under 17 nel derby contro la Spal.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17 SPAL-BOLOGNA 3-2

SPAL: Rigon, Mari, Borsoi, Roda, Sziszka, Csinger, Faggi, Forapani, Selleri (52′ Capasso), Fiori (75′ Negoescu), Causevic (82′ Pilotto). All. Perinelli

BOLOGNA: Ruggiu, Cavina, Rubbi, Hanxhari, Zalli, Bianchino, Pietrelli R., Migani, Cenni (57′ Paananen), Cossalter, Bakos. All. Vigiani

Marcatori: 2′ Bakos (B), 29′ Causevic (S), 63′ Faggi (S), 65′ Capasso (S), 76′ Migani (B)

Arbitro: Bonci di Pesaro

Ammoniti: Zalli (B)

Espulso per doppia ammonizione all’87’ Rubbi (B)

UNDER 16 BOLOGNA-ATALANTA 2-2

BOLOGNA: Albieri, Armaroli, Montalbani (50′ Cavazza), Maltoni, Motolese (77′ Borsato), Casadei (60′ Busato), Ofoasi, Raimondo (77′ Turrà), Mazia, Corazza. All. Biavati

ATALANTA: Bertini, Oliveri, Regonesi, Guerini, Truosolo (66′ Ardenghi), Colombo, Biral, Ndour, Stabile (52′ Vitucci), Muhameti, Omar (77′ Cellerino). All. Fioretti

Marcatori: 11′ Muhameti (A), 35′ Biral (A), 46′ Ofoasi (B), 62′ Raimondo (B)

Arbitro: Moretti di Valdarno

Ammoniti: Omar (A), Motolese (B), Stabile (A), Armaroli (B), Biral (A), Truosolo (A)

UNDER 15 BOLOGNA-ATALANTA 4-1

BOLOGNA: Franzini, Myzeqari (68′ Crociati), Chelli, Ferrante, Di Turi (68′ Paterlini), Amey, Cesari (62′ Torino), Bellisi (62′ Menegazzo), Zenzola (68′ Aronni), Bernacci (49′ Rosetti), Omoregie (49′ De Marco). All. Morara

ATALANTA: Illipronti, Ferraropoli, Ghidoni, Ascani, Coati, Chiggiato (49′ Meloni), Palestra (43′ Lanfranchi), Donzelli (49′ Tavanti), Cenetti (57′ Mingolla), Guerrini (49′ Barbisoni), Vavassori (57′ Orlando). All. Gambirasio

Marcatori: 8′ Zenzola (B), 46′ Bernacci (B), 59′ Cesari (B), 67ì Torino (B), 70′ Lanfranchi (A)

Arbitro: Coppola di Imola

Ammoniti: Cenetti (A), Barbisoni (A)

UNDER 14 RIMINI-BOLOGNA 1-4″.