I risultati del settore giovanile

Non solo la prima squadra nel weekend, ma anche il settore giovanile del Bologna. Successo per l’under 17, che supera in trasferta il Venezia. Stesso discorso anche per l’under 13 A e per l’under 13 B, che battono rispettivamente il Sassuolo ed il Piacenza.

Pareggia invece – sempre a Sassuolo – l’under 14, che mantiene la testa della classifica a +5 proprio sui neroverdi. Settimana di riposo, infine, per under 16 e under 15, che hanno disputato un’amichevole contro le rispettive formazioni della Fiorentina.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“L’Under 17 allenata da Luca Vigiani vince e convince sul campo del Venezia e sale a 31 punti in classifica confermando il quarto posto al pari della Spal. La doppietta di Paananen, inframezzata dalla rete di Pietrelli, basta per sconfiggere i ragazzi di mister Soncin che hanno potuto sorridere con il gol su rigore di Moro a risultato ormai definito.

In seguito a questa vittoria i nostri ragazzi allungano sul Milan – ora lontano sei punti – mantenendosi a meno cinque dal terzo posto, attualmente occupato dall’Hellas Verona.

VENEZIA – BOLOGNA 1-3

VENEZIA: Carotenuto, Garcia (85′ Stefani), Berti (70′ Tonolo), Busato, Polesel (70′ Cipolletta), Padoan (70′ Mobb Dylan), Perissinotto, Bortolin, Ballarin (54′ Moro), Gomes Garcia (85′ Botta), Scalercio (54′ Mezzatesta).

All. Soncin

BOLOGNA: Ruggiu, Arnfoli, Motolese, Pietrelli R. (78′ Migani), Carrettucci (78′ Zalli), Rubbi, Pietrelli A., Marenco, Bakos (78′ Lami), Paananen (84′ Bianchino), Sigurpalsson (71′ Ercolani).

All. Vigiani

MARCATORI: 18′ e 75’ Paananen (B), 60′ Pietrelli A. (B), 83′ Moro rig. (V)

ARBITRO: Sig. Djurdjevic Sez. Trieste

Turno di stop per i campionati delle squadre Under 16 e Under 15 che hanno giocato entrambe in amichevole contro la Fiorentina. I primi, allenati da Denis Biavati, si sono dovuti arrendere ai viola per 2-0 con entrambe le reti segnati nel corso del secondo tempo.

Festival del gol, invece, per i ragazzi di Francesco Morara che pareggiano per 3-3 in toscana. Per i viola protagonista assoluto Comuzzo, autore di una doppietta, mentre per i rossoblù sono andati in rete Aronni e Goffredi, oltre a un autogol dello stesso Comuzzo.

Sorride l’Under 14 di Juan Solivellas, che mantiene a distanza il Sassuolo in classifica, nello scontro diretto tra le due dominatrici del campionato. I rossoblù dopo il vantaggio del nostro Ravaglioli hanno subito il pari del difensore Ba, portando a casa comunque un ottimo punto che fa morale e classifica.

I ragazzi di Solivellas, infatti, sono ancora in testa con 44 punti, a più cinque sui neroverdi, che potranno farsi ancor più sotto nel caso vincessero il recupero della quindicesima giornata contro il Carpi.

SASSUOLO – BOLOGNA 1-1

SASSUOLO: Furghieri, Iodice, Ba, Beltrami, Macchioni, Piccolo, Fontanini, Seminari (45’ Visani), Petito, Marazzita, Crosariol (60’ Inverardi).

All. Ori.

BOLOGNA: Verardi, Majani (36’ Cocchi), Dascenzio, Parenti (56’ Taparelli), Nesi (66’ Francini), Barbaro, Ferrari, Di Vona, Ravaglioli (59’ Tumminelli), Toure (62’ Vallini), Lai.

All. Solivellas.

MARCATORI: 15’ Ravaglioli (B), 46’ Ba (S).

Vittoria esterna per l’Under 13 squadra A di Marco Bertacchi, capace di conquistare due tempi contro il Sassuolo grazie alle reti di Aruta e del solito Cocchi. Per i rossoblù un successo che consente di rimanere ad un solo punto dalla capolista Parma, vittoriosa per 2-4 sul difficile campo del Cesena.

SASSUOLO-BOLOGNA 2-3

1° TEMPO: 0-0

2° TEMPO: 0-1 Aruta (B)

3° TEMPO: 0-1 Cocchi (B)

SHOOTOUT: 1-0

Stesso risultato a favore, ma in casa, per l’Under 13 squadra B di Danilo Collina vittoriosa sul Piacenza grazie a una super prestazione di Minelli e alla rete di Grossi. I nostri ragazzi ora si trovano al settimo posto con 25 punti, a meno quattro dalla quinta posizione ora occupata dal Piacenza.

BOLOGNA-PIACENZA 3-2

1° TEMPO: 1-0 Minelli (B)

2° TEMPO: 1-1 Minelli (B)

3° TEMPO: 2-0 Minelli e Grossi (B)

SHOOTOUT: 0-1”.