I precedenti tra Gattuso e il Bologna

Non una partita facile quella che vede impegnato il Bologna contro il Napoli.

La squadra di Rino Gattuso, reduce da un ottimo periodo di forma, venderà cara la pelle contro un Bologna imbufalito per il pari di Parma.

I precedenti tra Gattuso ed i rossoblu tuttavia fanno ben sperare i tifosi partenopei, con l’allenatore ex Milan che vanta ben tre vittorie ed un solo pareggio nei confronti coi felsinei.

Imbattuto anche nei confronti con Mihaijlovic chissà che quella di sta sera non possa essere la partita giusta per svoltare un trend negativo e ricominciare a sognare l’Europa.