I precedenti tra Brescia e Bologna

Dopo il weekend, la sosta per le nazionali sarà terminata. Il Bologna – con qualche assente per via degli impegni internazionali – sta preparando a Casteldebole la trasferta di Brescia: la gara valida per la terza giornata di Serie A è in programma per domenica 15 settembre alle ore 15. I padroni di casa sono una neopromossa, e non sfidavano il Bologna dal 2015 in Serie B: l’ultimo incontro in Serie A risale all’aprile 2011.

Ci sono 58 precedenti tra Brescia e Bologna nella loro storia, considerando tutte le competizioni: 25 vittorie dei rossoblu, 17 pareggi e 16 successi dei lombardi. Considerando invece le sole gare al Rigamonti, il bilancio è a favore dei padroni di casa per 9 trionfi a 7, a cui si aggiungono 13 pareggi. L’ultima volta in quello stadio – che per l’occasione sarà però ristrutturato – terminò 1-1: era l’11 aprile 2015, ma il campionato era quello di Serie B. L’ultima vittoria del Bologna a Brescia risale invece al 26 aprile 1998, quando gli ospiti prevalsero per 1-3: inutile il gol di Pirlo, decisiva la doppietta di Roberto Baggio e la rete nel finale di Paganin.