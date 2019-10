I precedenti di Bologna-Sampdoria

Domenica all’ora di pranzo il Bologna ospita la Sampdoria, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Nella loro storia, le due squadre si sono trovate di fronte in totale 102 volte: 38 vittorie rossoblu, 31 pareggi e 33 successi blucerchiati. Considerando invece solo le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio è decisamente diverso: su 51 incontri, i padroni di casa sono avanti per 25 trionfi a 8.

L’ultimo match tra le due formazioni risale allo scorso aprile, proprio al Dall’Ara: la gara terminò con un netto 3-0 firmato Orsolini, Pulgar e Tonelli (autogol). Contro i liguri, gli emiliani possono vantare uno score più che positivo negli ultimi anni: il Bologna vince infatti in casa contro la Sampdoria da ben 4 partite consecutive, segnando in totale 11 gol e subendone appena 2. Davanti ai propri tifosi, i rossoblu non prendono gol dai blucerchiati dal 31 gennaio 2016. Prima di questi 4 successi al Dall’Ara sono arrivati 4 pareggi consecutivi, e prima ancora un’altra vittoria rossoblu. L’ultimo successo doriano in terra emiliana risale quindi al terzo turno di Coppa Italia nell’agosto del 2006. L’ultima vittoria della Sampdoria a Bologna in Serie A è invece registrata 2 novembre 2003: 0-1 firmato Cristiano Doni.