I precedenti di Bologna-Parma

Domenica 24 novembre il Bologna ospiterà il Parma al Dall’Ara alle ore 12.30, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Nella loro storia, Bologna e Parma si sono incontrate in totale 43 volte: 12 vittorie rossoblu, 19 pareggi e 12 successi ducali. Considerando solo le gare al Dall’Ara, invece, i padroni di casa sono in vantaggio per 8 trionfi a 5.

L’anno scorso fu il Bologna a trionfare a maggio: i padroni di casa dominarono gli avversari nel derby emiliano per 4-1. Il Parma, invece, non vince a Bologna dal 22 dicembre 2012: in quell’occasione, la gara terminò 1-2 grazie alle reti di Valdes e Sansone – oggi numero 10 rossoblu.