I migliori quartieri di Bologna per comprare casa

Scegliere il capoluogo emiliano come città della propria residenza è una scelta ottima se sei un amante della cucina, del divertimento e dei paesaggi collinari

Redazione TuttoBolognaWeb

Bologna è una città nota per il suo inestimabile patrimonio storico e culturale. Conosciuta per la sua vasta offerta di corsi universitari, infatti viene anche chiamata la “città dotta”. Bologna è una città intellettuale, eclettica e creativa. La città della musica, che accoglie artisti provenienti da tutto il mondo. Acquistare una casa a Bologna non è per niente semplice, perciò in quest’articolo cercheremo di guidarti al meglio alla scoperta dei migliori quartieri di Bologna per comprare casa.

Le zone migliori dove acquistare un immobile

Bolognina

Un quartiere dalla forte identità storica e politica, ha subito una grande trasformazione grazie alla presenza di infrastrutture di alto livello e alla riqualificazione urbanistica e residenziale.

Ad oggi è sede di eventi importanti a livello nazionale e internazionale siccome è una zona vicina alla Fiera e ben collegata con il resto dei quartieri circostanti. Qui potrai trovare edifici moderni di nuova costruzione e varie tipologie come ad esempio ville, appartamenti e case con giardino. Acquistare casa in questa zona vuol dire scegliere un giusto compromesso fra tradizione e visione futuristica.

San Donato-San Vitale

Se sei un universitario certamente Bologna è la città che rappresenta al meglio l’eccellenza a livello formativo. La zona San Donato-San Vitale è ideale per coloro che cercano un’abitazione nei pressi dei poli universitari, così da poterli raggiungere in poco tempo grazie all’efficienza dei mezzi di trasporto.

Inoltre sono quartieri vicini a infrastrutture ospedaliere, servizi e chiese di grande importanza storica come ad esempio il Ghetto Ebraico. Due aree molto attive dal punto di vista commerciale, motivo per cui sono presenti negozi, bar, ristoranti e locali dove fare un aperitivo in una città incantevole e affascinante.

Santo Stefano

Se cerchi l’eleganza unita alla tranquillità allora Santo Stefano è una soluzione perfetta per le tue esigenze. Scegliere questa zona vuol dire amare le passeggiate lungo le aree verdi, siccome è un quartiere vicino ai colli bolognesi.

Inoltre è un polo di riferimento per lo shopping e la ristorazione per la presenza di bar, ristorazione e servizi di ogni tipo come banche e uffici postali. In questa zona troverai varie tipologie di immobili dallo stile elegante e lussuoso…ma Santo Stefano non è il solo ad ospitare case di grande pregio, perciò vediamo quali sono i quartieri lussuosi più gettonati di Bologna.

Migliori zone lussuose di Bologna

Le zone ricche di Bologna sono quelle dove gli immobili hanno dei costi più elevati. Solitamente si fa riferimento a case di grande dimensioni come ad esempio ville e case indipendenti, oppure appartamenti con giardino.

Spesso si tratta di zone abitate da famiglie appartenenti ad una fascia di reddito medio-alta e stiamo parlando delle seguenti zone: Colli, Murri e Costa-Saragozza. Questi quartieri lussuosi sono quelle zone che compongono il Centro Storico cittadino e sono tra le più gettonate.

Quanto costa vivere a Bologna

Vivere in una grande città come Bologna vuol dire avere a disposizione una grande somma di denaro.

Considerando i costi di spese, mantenimento e anche quelle universitarie qualora tu abbia scelto Bologna come città di studi, allora servono più o meno 800/1000 euro al mese per condurre uno stile di vita medio.

Se cerchi un appartamento in vendita a Bologna clicca qui, durante la tua ricerca siamo certi che troverai l’immobile giusto per te e la tua famiglia.