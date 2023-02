I migliori giocatori della storia del Bologna

La classifica dei migliori 10 giocatori del Bologna secondo alcuni siti specializzati

Il campionato del Bologna sta seguendo secondo le aspettative. I migliori siti di scommesse avevano previsto una salvezza tranquilla per i rossoblù. La parte alta della classifica dista pochi punti e i ragazzi di Motta sembrano pronti a vendere cara la pelle nelle ultime partite di questa stagione per provare a raggiungere il sogno europeo.

Nell’articolo di oggi abbiamo però preferito staccare un momento la spina dagli eventi correnti, per dare uno sguardo al passato. La storia del Bologna è prestigiosa e nelle fila della nostra squadra sono passati tanti grandi campioni. Purtroppo, le nuove generazioni spesso non sembrano così interessate alla storia. Vale quindi la pena offrire un rapido excursus del meglio della Bologna calcistica con una top 8 dei migliori talenti passati per il capoluogo emiliano.

Gianluca Pagliuca.

Mauro Bellugi.

Giacomo Bulgarelli.

Helmut Haller.

Roberto Baggio.

Angelo Schiavio.

Hector Puricelli.

Giuseppe Signori

Gianluca Pagliuca — Nel corso della sua carriera, Gianluca Pagliuca è diventato uno dei portieri più famosi in Italia. Ha infatti difeso la porta della Sampdoria, finalista in Coppa dei Campioni nel 1992, prima di passare all’Inter. Proprio coi nerazzurri raccoglie la vittoria più importante della sua carriera, con la Coppa UEFA ‘98, conquistata grazie alle magie di Ronaldo. Proprio alla fine di quella stagione venne chiamato a difendere la porta della nazionale, rimasta orfana di Peruzzi per un infortunio dell’ultim’ora. Passa gli ultimi anni della sua carriera difendendo con onore la porta del Bologna.

Mauro Bellugi — Recentemente scomparso, è famoso al grande pubblico dei più giovani anche grazie alla sua presenza in importanti programmi televisivi sportivi. Seguì un percorso simile a quello di Pagliuca: dopo diversi anni da titolare all’Inter che gli valsero anche la convocazione per due Mondiali consecutivi, Bellugi passò al Bologna. Qui trascorse cinque anni dal 1974 al 1979.

Giacomo Bulgarelli — Storica bandiera del Bologna campione d’Italia nel 1963-64, Giacomo Bulgarelli è una vera e propria leggenda di questo club. Fu protagonista della spedizione italiana ai Mondiali del 1966, dopo essere stata il marcatore più giovane della storia delle fasi finali dei Mondiali nel 1962. Dopo il ritiro, ha continuato ad allietare gli appassionati di calcio con la sua voce simpatica e competente, protagonista di tantissime telecronache sportive (anche virtuali).

Helmut Haller — Giocatore chiave della nazionale della Germania dell’Ovest, Haller è stato uno dei migliori giocatori tedeschi a militare in Serie A. Negli anni ‘60 ha dominato il centrocampo di Bologna e Juventus. Proprio con gli emiliani, vinse il campionato, al fianco di Bulgarelli.

Roberto Baggio — Forse è già stato detto tutto quello che si poteva dire su Roberto Baggio, uno dei talenti più luminosi della storia del calcio italiano. Dopo aver militato nelle principali squadre italiane, Roberto Baggio infiamma il Dall’Ara, segnando ben 22 reti in campionato (record personale). Porta la squadra alla qualificazione all’Intertoto e si merita la convocazione ai Mondiali di Francia ‘98. Una sua splendida conclusione al volo si spegne sul fondo a pochi centimetri da un gol epocale che sarebbe forse valso la qualificazione all’Italia.

Angelo Schiavio — Facciamo un tuffo nel passato, parlando di uno dei giocatori più significativi nella storia del Bologna. Il bolognese di nascita Angelo Schiavio giocò per ben 17 stagioni nelle fila dei rossoblù, diventando punto di riferimento della nazionale italiana campione del mondo nel 1934 e terza classificata ai Giochi Olimpici del 1928.

Hector Puricelli — Il calcio italiano dell’Anteguerra era dominato dagli oriundi. Fra questi spiccava Hector Puricelli, nativo dell’Uruguay, arrivato in Italia nel 1938. In quella stagione si affermò come grande goleador, vincendo la classifica dei marcatori (impresa ripetuta anche nel 1940-41). In entrambe le annate, il Bologna conquistò il campionato di Serie A.

Giuseppe Signori — Beppe gol è stato uno dei migliori marcatori italiani della storia della Serie A. Dopo gli anni ruggenti con Zeman fra Foggia e Lazio, Signori approda a Bologna. Qui trova la piazza perfetta per liberare il suo fiuto del gol. Arrivato nel ‘98 per sopperire all’addio di Baggio, contribuì a suon di reti alla storica vittoria del Bologna nella Coppa Intertoto. Tre stagioni consecutive in doppia cifra con il suo sinistro implacabile.