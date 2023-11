I giocatori leggendari del Bologna Calcio

A poche settimane dall'avvio delle partite del Campionato di Serie A 23-24 i rossoblù stanno già facendo entusiasmare gli animi dei tifosi e degli spettatori. Gli incontri hanno, infatti, registrato moltissime presenze e la formazione non ha perso occasione per dare un piccolo assaggio delle sue capacità e della forte motivazione a voler brillare nell'Olimpo del calcio italiano. I successi di oggi però, non devono far dimenticare le vittorie di ieri che il Bologna ha collezionato nel corso della sua storia. Da pochi giorni il club ha spento le sue 114 candeline, per rendergli onore e merito è affascinante ricordare alcuni momenti memorabili della sua carriera.