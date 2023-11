I giocatori del Bologna nel videogame EaSports: ecco il dietro le quinte

Alzi la mano chi non ha almeno una volta utilizzato il Bologna nel celebre gioco di calcio di Fifa. Il sogno di traghettare il club rossoblù dalla mediocrità allo Scudetto lo abbiamo cullato tutti, e spesso realizzato nei videogame.

Nel corso degli anni la produzione grafica è sempre di più migliorata e la definizione e la somiglianza dei giocatori sempre più reale. Il Bologna Fc 1909 è presente ufficialmente in Ea Sports, con maglia, logo e sponsor ufficiale, e ovviamente anche i giocatori sono stati riprodotti fedelmente. Ma come si realizza nel virtuale un giocatore di calcio il più somigliante possibile con la realtà. Scopritelo in questo video social pubblicato dal Bologna.