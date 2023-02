I calciatori che hanno vinto più trofei

Il capitano della nazionale argentina di calcio Lionel Messi è il secondo della lista con 41 trofei. Lionel Messi ha vinto il suo 41° titolo con il suo attuale club, il Paris Saint-Germain. Il calciatore nato a Rosario ha vinto il maggior numero di trofei (35) con il suo club d'infanzia, il Barcellona, da quando ha debuttato come professionista nel 2004. Messi ha vinto dieci titoli della Liga, sette della Copa del Rey e quattro della UEFA Champions League con i giganti della Liga, fino a quando ha lasciato il club nel 2021. Messi ha anche vinto la Copa America nel 2021 , prima di aggiungere il titolo della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA nel 2022. In precedenza aveva vinto la medaglia d'oro per l'Albiceleste alle Olimpiadi estive del 2008 a Pechino.

Dani Alves | Brasile | 43 trofei

Il calciatore brasiliano Davi Alves è attualmente in testa alla classifica del maggior numero di trofei vinti da un calciatore. Dani Alves è ormai noto come il calciatore di maggior successo di tutti i tempi. Questo "ragazzo" sa solo vincere. Il brasiliano è ancora in attività alla veneranda età di 39 anni. Alves ha ottenuto qualche successo con la nazionale, vincendo un paio di Copa America, ma gran parte del suo successo, come molti altri in questa lista, è arrivato in Catalogna.Tuttavia, ha vinto anche campionati in Italia vince europei calcio e in Francia, ha ottenuto successi regionali con due squadre brasiliane e ha vinto due Coppe UEFA con il Siviglia.