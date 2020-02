I biglietti per Bologna-Genoa

Il Bologna sta andando forte, e parte del merito deve esser attribuita ai suoi tifosi. I sostenitori rossoblu non fanno mai mancare il loro tifo alla squadra di Mihajlovic: l’obiettivo è proprio quello di rendere lo stadio Dall’Ara un vero e proprio fortino in questo girone di ritorno. Sono dunque già in vendita i primi biglietti per la sfida contro il Genoa, in programma per sabato 15 febbraio alle ore 18.

Apre oggi la prevendita per gli abbonati, che durerà fino a domani; da mercoledì 5 febbraio inizierà invece la vendita libera. Inoltre, sarà sempre attiva la solita promozione per riempire gli spalti: gli studenti universitari potranno acquistare un biglietto nel settore distinti a soli 15 euro.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Al via oggi la prevendita dei biglietti per #BFCGenoa di sabato 15 febbraio alle 18. Nei giorni 3 e 4 febbraio la prevendita è riservata agli abbonati che possono acquistare per altre persone (non abbonate) e ai possessori di Fidelity Card Siamo Rossoblù. Da mercoledì 5 febbraio la vendita è aperta a tutti. Al call center 0516111177 e qui tutte le informazioni.

Per questa gara è attiva la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater: un biglietto di Distinti a 15€.

Per acquistare: tutti i punti vendita della rete Vivaticket, il nostro call center al numero 051.61.11.177 e direttamente il giorno della gara alle casse dello stadio dove sarà riservata loro una fila prioritaria. Per usufruire della promozione è necessario esibire il badge universitario. La promozione è riservata agli studenti dell’Alma Mater di Bologna”.