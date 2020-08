Hickey riflette sul futuro: è affascinato dal Bayern Monaco

Aaron Hickey riflette attentamente sul proprio futuro e sul Bologna.

I rossoblù sembravano essere ad un passo dalla chiusura della trattativa con l’Heart of Midlothian, club proprietario del cartellino del terzino, quando l’inserimento del Bayern Monaco ha complicato l’operazione. Hickey ha già visitato le strutture di Casteldebole ed è rimasto positivamente colpito, ma pochi giorni dopo è stato anche intrigato dall’ipotesi Bayern. I tedeschi gli offrirebbero di giocare con la squadra Under 23 ed allenarsi con la prima squadra, così da prepararlo al lancio nel mondo dei grandi. Il Bfc dovrà dunque garantire al ragazzo la possibilità di giocarsi fin da subito un posto da titolare in squadra, per riuscire a convincerlo a trasferirsi in Italia.