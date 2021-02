Hickey: “Bologna la scelta migliore per me. Mihajlovic? E’ severo ma mi piace”

Aaron Hickey è stato uno dei colpi estivi del Bologna. Classe 2002, il terzino scozzese è stato prelevato dall’Heart of Midlothian F.C. a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Partito come vice Dijks sull’out di sinistra, al momento dell’infortunio dell’olandese ha avuto anche la possibilità di giocare diverse gare, mettendo in mostra il suo talento nonostante la giovane età e un campionato completamente differente come la Serie A. Hickey sta stupendo tutti e ha attirato l’attenzione anche del Daily Mail, che lo ha intervistato per chiedergli un parere sul suo primo approccio in rossoblù:

“Sapevo che avrei sacrificato molto venendo a Bologna, come non vedere la mia ragazza, i miei amici, mia madre, ma dovevo farlo per migliorare e sono contento di averlo fatto perché mi sto davvero divertendo. Una parte di me diceva che non avrei dovuto cambiare, ma devi farlo se vuoi ottenere il massimo dalla carriera”.