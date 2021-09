Guidolin: “Non vedo perché il Bologna non possa puntare alla parte sinistra”

L'ex allenatore del Bologna Francesco Guidolin, ora spalla tecnica di Dazn, è stato intervistato dal Resto del Carlino alla vigilia di Bologna-Verona. Partita difficile per i rossoblù, ma Guidolin crede che la squadra possa puntare alla parte sinistra: "Parlare di classifica dopo due giornate è difficile - le sue parole - Sicuramente aver dato continuità alla guida tecnica è un vantaggio per il Bologna e la squadra è partita bene. 50 punti? Non vedo perché il Bologna non possa puntarci. Ovvio, in questo calcio il primo pensiero devono essere i 40 punti il prima possibile, se a febbraio li hai già fatti poi ti si aprono altre prospettive. Ragionammo così la stagione dei 52 punti quando perdemmo Champions e Coppa Uefa all'ultima giornata".