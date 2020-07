Grinta Bologna, e ora la classifica le sorride

La grande vittoria di ieri pomeriggio a San Siro contro l’Inter vale tantissimo per il Bologna. Non solo per il morale – vista la strepitosa rimonta in 10 uomini – ma anche per la classifica. Questi 3 punti sono infatti di fondamentale importanza per la squadra di Mihajlovic: sono pesanti come pochi. Con le sconfitte ieri sera di Parma e Cagliari – rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta – i rossoblu hanno scavalcato due dirette concorrenti. Le squadre sono ancora tutte lì in pochissimi punti, ma esser sopra è sempre meglio che esser sotto. Ovviamente.

Inoltre, ieri è caduto anche l’Hellas Verona a Brescia, e quindi gli emiliani hanno accorciato ad una lunghezza la distanza dagli scaligeri. Ora la classifica di Serie A dice Bologna al 9^ posto, a +1 sul Sassuolo e a +2 su Cagliari e Parma. Il 7^ posto, attualmente occupato dal Milan, dista appena 5 punti. E domani sera il Diavolo ospiterà la Juventus, a cui il Bologna chiederà ancora una volta un favore. L’Europa League rimane un sogno, ma di certo non impossibile.