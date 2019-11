Gravina su Ibra al Bologna: “Sarebbe un gesto importante”

La trattativa tra il Bologna e Zlatan Ibrahimovic ha convinto il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il numero della federazione caldeggia il possibile sbarco dello svedese a Bologna per dare una mano all’amico Mihajlovic.

“Il calcio ha un animo nobile e si sta rivelando – ha affermato Gravina – Ibrahimovic al Bologna? Credo che Zlatan non sempre sia stato rappresentato in maniera positiva per le sue reazioni caratteriali, ma se scegliesse questa strada dimostrerebbe un il peso importante del vincolo di amicizia”.