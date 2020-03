“Non so quando torneremo a giocare, dipende dal virus. Vogliamo comunque rispettare il valore della competizione sportiva. L’obiettivo è finire i campionato, stilando così classifiche reali. Abbiamo capito che riprendere a fine maggio è difficile, ma abbiamo tempo per concludere la stagione fino a luglio. Non vogliamo però neanche invadere la prossima stagione perché c’è l’Europeo: la prossima Serie A dovrà terminare entro la fine di maggio 2021″.

