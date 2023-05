Grassani e il patteggiamento Juve: “Creato un precedente, ma non è finita”

Dieci punti di penalizzazione per il filone plusvalenze, 700mila euro di multa per quello stipendi che comprendeva quattro capi di accusa, due sue manovre stipendi, partnership con società terze e operazioni opache con gli agenti: la Juve si è tenuta la qualificazione all'Europa in attesa delle decisioni Uefa.

Del patteggiamento arrivato l'altro ieri e reso ufficiale dal tribunale ha parlato il legale Mattia Grassani, esperto di materia di diritto sportivo, a Radio Crc: "Ci aspettavamo che questo secondo filone potesse portare a nuovi punti di penalizzazione - si legge su Corrieredellosport.it - Si è creato un precedente in cui 4 sanzioni relative a 90 milioni di euro vengono risolte con una multa di 700mila. Spero rappresenti un caso isolato, altrimenti altri potrebbero seguire questa scia sbagliata. C'è ancora il processo penale in atto e conoscendo la serietà della giustizia questo processo non possa chiudersi con un nulla di fatto. La vicenda non dovrebbe chiudersi qui, perché c'è anche il livello europeo e la Uefa ha la lente di ingrandimento su quanto sta accadendo".