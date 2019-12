Grande entusiasmo per Bologna-Milan: già superata quota 20000

Dopo la vittoria di Napoli, il Bologna non può adagiarsi sugli allori. Domani sera c’è l’Udinese per il quarto turno di Coppa Italia e domenica sera arriva il Milan, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Dopo il ritorno – anche se ancora non a pieno regime – di Mihajlovic ed il grande successo al San Paolo, l’entusiasmo a Bologna è palpabile. I tifosi sono tornati vogliosi a sostenere la squadra, come dimostra anche il botteghino: tra biglietti venduti e abbonamenti, infatti, è già stata superata quota 20000 spettatori al Dall’Ara.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Continua la prevendita per #BFCMilan in programma domenica prossima alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara: tra abbonamenti e biglietti venduti siamo oltre le 20.000 presenze. Qui e al call center 051.61.11.177 tutte le informazioni”.