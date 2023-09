Gradisek e Colombo, il Bologna femminile vince la prima a San Marino

Soddisfatto, per l’esordio vincente, mister Bragantini, ma comunque alla ricerca della perfezione: «All’inizio abbiamo sofferto troppo, dobbiamo imparare ad essere aggressive – dal punto di vista mentale – sin dal primo minuto. Siamo contente del risultato, ma non scordiamoci che Lucia ha fatto una grande parata sullo 0-0: noi, d’altro canto, stiamo imparando a essere “quadrate” ed esaltare le nostre qualità». Inoltre, un pensiero su Gradisek, prima marcatrice di giornata: «È una 2003 che, piano piano, sta capendo che deve giocare con molta più intensità e aggressività. Lei, come tutte, sta dando una mano per aiutare sempre tutta la squadra