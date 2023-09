Gol contro la Reggiana: Van Hooijdonk è il vice Zirkzee

Partita a porte chiuse ieri al Niccolò Galli e che il Bologna ha rischiato di perdere. Andati avanti con De Silvestri in avvio, i rossoblù si sono fatti rimontare sul finire di primo tempo da Gondo e Antiste, poi a sette dalla fine della partita il gol di Van Hooijdonk per il due a due finale. La rete dell'olandese non solo evita la sconfitta al Bologna ma ne rilancia la candidatura come principale alternativa a Joshua Zirkzee. Dopo le esclusioni da Valles e dalla tournée in Olanda, per Sydney è arrivata forse la sua occasione come vice Zirkzee, cercando di mettersi in mostra in allenamento e sfruttando la minima occasione in partita. Sono rimasti a riposo ieri Fabbian, Saelemaekers e Skorupski per i loro acciacchi fisici. Il rientro è previsto per inizio settimana.