Gode anche il Bologna Futsal: primo successo casalingo

E' arrivata anche la vittoria del Bologna 1909 Fusta. Nel campionato di Serie B, la terza serie del calcio a 5, i rossoblù di Carobbi hanno sconfitto in casa al Palasavena per 6-3 il Pontedera. Doppiette di Spada, splendida la marcatura dalla sua area, e di Giampaolo poi Cavina e Ansaloni a completare l'opera. Con questo successo il Bologna sale al secondo posto con 10 punti, due in meno di Olimpia Reggio Emilia e Sangiovannese.