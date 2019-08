Oggi, a tre giorni dal debutto stagionale, i rossoblù si alleneranno alle 10 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

Nella seduta di ieri, attivazione atletica e prove tattiche per i rossoblù di Mihajlovic. Mitchell Dijks è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Jerdy Schouten e Blerim Dzemaili. Lo comunica il sito ufficiale del club.