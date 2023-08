Giudice Sportivo: ammenda per Di Vaio e squalifica per Colinet

Non è finita, perché anche il diesse Marco Di Vaio ha chiesto spiegazioni al direttore di gara Di Bello a fine partita e anche qui è scattata una sanzione. Ammenda di 8mila euro per il Bologna dopo il comportamento di Di Vaio 'per avere, al termine della gara, all'uscita dal terreno di giuoco, contestato con veemenza l'operato arbitrale, reite- rando tale protesta fino all'ingresso dello spogliatoio del Direttore di gara, permanendo per circa due minuti nei pressi della porta'.