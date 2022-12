Giovedì Verona-Bologna, i tifosi rossoblù non potranno andare al Bentegodi

I tifosi del Bologna non potranno entrare al Bentegodi

Non ci sarà modo per i tifosi rossoblù di vedere il Bologna dal vivo prima della ripresa del campionato.

Dopo due amichevoli giocate a porte chiuse a Casteldebole e quella con il Nova Gorica cancellata per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, l'ultima amichevole fissata per giovedì contro il Verona sarà bandita per i tifosi del Bologna. Al Bentegodi potranno entrare solo i tifosi scaligeri esibendo la tessera del tifoso dell'Hellas. Si gioca giovedì alle 14.30. La scelta deriva dal fatto che ci sono precedenti bollenti tra le due tifoserie e che domenica, nel test tra Verona e NK Istra, ci sono stati scontri tra ultras croati e veronesi. La partita sarà comunque visibile sui canali social del Verona.