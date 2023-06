Giovanili, sarà un’estate lunga: fra un mese l’Europeo under 19

A Casteldebole non è ancora finita la stagione calcistica 2022/23. C'è un Europeo Under 19 da disputare quest'estate, con diversi protagonisti rossoblù all'opera. Il torneo si terrà dal 3 al 16 luglio, e due delle contendenti per il titolo sono entrambe nel gruppo A: Italia e Polonia.

Gli azzurrini di Alberto Bollini saranno composti da tre ragazzi delle giovanili del Bologna. Nicola Bagnolini, Riccardo Stivanello e ovviamente Antonio Raimondo – l'attaccante ha già assaporato la maglia italiana segnando già due reti in nove presenze, otto presenze invece per il difensore. Kacper Urbanski è stato convocato dalla Polonia, mentre Kalle Wallius e Niklas Pyythia sono stati selezioni per la selezione Under 21 della Finlandia per le gare contro Polonia e Slovenia.