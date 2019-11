Giordano: “Le assenze hanno condizionato i risultati. Contro il Parma la difesa è un rebus”

Marcello Giordano, intervenuto ai microfoni di Sport Today ha spiegato come le assenze stiano pesando molto sui risultati del Bologna: “Tante assenze tutte in una volta sicuramente hanno pesato nei risultati recenti. Dietro l’undici titolare ci sono ragazzi con della qualità, ma che probabilmente non hanno ancora l’esperienza per reggere l’urto della Serie A. Skov Olsen per fare un esempio è sicuramente un giocatore di qualità, ma non è ancora pronto come titolare. Si paga molto che i problemi di infortuni tormentino la squadra dalla terza di campionato. Troppe pedine di qualità su cui si fonda il Bologna sono mancate. Il Bologna ha mostrato buone cose al completo, ma ha pagato dazio appena perse alcune pedine. Considerando poi la difesa da inventare contro il Parma, i problemi non sembrano finiti”.

