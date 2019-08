Giordano: “Il centrocampista arriverà sicuramente dopo Verona. Kingsley? Valutazione in atto””

Intervistato da Sport Today, Marcello Giordano ha dato i suoi aggiornamenti sulla situazione nuovo centrocampista per il Bologna: “Allo stato attuale dare un nome certo per la mediana del Bologna è quasi impossibile. Cuellar a Casteldebole lo danno per perso, quasi sicuramente andrà in Arabia. In casa Bologna si lavora senza freno. Santamaria piace molto. Kranevitter è un altro possibile giocatore. Hendrix piace, ma è più complicato raggiungere un’intesa sia con il giocatore che con la squadra. Le quotazioni di Dominguez sono in calo, anche perché il Velez non faciliterà la trattativa, cederanno solo in caso di pagamento della clausola. Rits e Imbula sono altre opzioni. Sarà un giocatore esperto, che non ha mai visto la Serie A, ma massimo di 27-28 anni, questo seguendo le indicazioni di Mihajlovic.”

Il giornalista ha parlato anche dell’eventualità di un secondo innesto in mediana: “È praticamente impossibile pensare che il Bologna possa acquistare e schierare poi un giocatore prima della partita di domenica. A centrocampo giocheranno due tra Poli, Dzemaili e Kingsley. Penso che la pista per un secondo centrocampista, si aprirà solo dopo il prestito di Kingsley. Magari dopo la partita contro la Spal, sfruttando la pausa delle nazionali per andare ad inserirlo nel sistema di gioco.”