Giochi Mediterraneo, due rossoblù convocati

Due rossoblù in nazionale

La rassegna che coinvolge 29 discipline, si terra ad Orano in Algeria dal 25 giugno al 5 luglio e ci sarà anche il calcio ad assegnare le medaglie. La nazionale Under 18 del commissario tecnico Daniele Franceschini conterà anche sui rossoblù Riccardo Stivanello e Antonio Raimondo. Quattro anni fa, nell'ultima edizione, l'Italia perse in finale con la Spagna.