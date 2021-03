Gifuni (Radio Kiss Kiss): “Bologna, il Napoli fa meglio in casa. Gattuso? E’ stato delegittimato”

Ospite della prima edizione di Sportoday, Gianluca Gifuni di Radio Kiss Kiss ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, reduce dal pareggio contro il Sassuolo e prossimo avversario del Bologna. Ecco le sue parole:

“Sia i rossoblù che i partenopei stanno attraversando un periodo di grande discontinuità. Il Bologna visto contro la Lazio è un’ottima squadra che può mettere sotto chiunque, mentre il Napoli viene da uno score casalingo che dovrebbe spaventare i rossoblù. Le ultime 4 partite al Maradona sono state 4 vittorie: 11 gol fatti e 0 subiti. La squadra di Gattuso fa meglio in casa che in trasferta, nonostante il fattore campo non esista più perchè non c’è pubblico”.