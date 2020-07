Punto in casa Napoli a Sportoday su Rete 7 con il collega di Radio Marte Gianluca Gifuni. Ecco le sue parole:

“Il morale in casa Napoli è alto. Gattuso ha tenuto tutti sulla corda per ottenere mentalità vincente in vista del Barcellona e per avere un obiettivo in campionato, che è il quinto posto. Si cerca di tenere alta la guardia e si ragiona in ottica Champions League”.