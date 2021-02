L’ex rossoblù Gianluca Sansone, con cui ha conquistato una promozione nel 2015, è stato intervistato da Tmw a poche ore dal match con il Sassuolo, altra sua ex squadra.

“Ho avuto un forte legame con entrambe le piazze – ha affermato – Mi sono sentito a casa. Sono due ambienti molto professionali, ho visto sia da una parte che dall’altra grande professionalità. Non puoi non star bene in una delle due squadre”.