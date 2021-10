Giaccherini: “Il Bologna ha dominato la Lazio”

Il commento dell'ex Giaccherini

"Il Bologna ha dominato in tutto e per tutto la Lazio. Avendo giocato a Bologna, comprendo perfettamente quanto questa vittoria sia importante per la squadra e per la piazza. Theate? Giocatore che infiamma la piazza, abbiamo notato la sua grinta nell'esultare dopo il gol. Barrow? Giocatore che quando sta bene fa la differenza, forte fisicamente e tecnicamente. Questi due gol consecutivi possono dagli molta fiducia per il prosieguo del campionato"