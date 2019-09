Genoa-Bologna, Palacio titolare contro la sua ex squadra

Questa sera il Bologna sarà di scena al Marassi contro il Genoa, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. Mihajlovic ha ancora qualche dubbio di formazione che sta risolvendo proprio in queste ore, ma sembra ormai certo chi sarà a ricoprire il ruolo di centravanti: contro la Roma Destro ha deluso, ecco quindi che sembra possa essere Rodrigo Palacio il titolare. Ancora panchina iniziale dunque per Santander. L’attaccante argentino sarà in campo dal 1′ in Liguria, e si troverà di fronte la squadra che lo ha lanciato nel calcio europeo.

“El Trenza” è arrivato al Genoa nell’estate del 2009 dal Boca Juniors. Prima di passare all’Inter – e quindi al Bologna – il classe 1982 ha disputato in rossoblu 3 stagioni: tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League ha collezionato 99 presenze, 38 gol e 23 assist. Palacio è poi arrivato a Bologna nell’estate del 2017, e da allora ha affrontato la sua ex squadra 4 volte: 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. La prima volta che tornò al Marassi fu anche la prima sfida, e coincise con una vittoria degli emiliani: per uno strano scherzo del destino, fu proprio Palacio a segnare lo 0-1 decisivo.