Genoa-Bologna, le probabili formazioni

Oggi, alle ore 18 a Marassi, scenderanno in campo Genoa e Bologna per la diciassettesima giornata di campionato.

Sono due i dubbi di Mihajlovic sulla formazione che scenderà in campo oggi. Ci sarà Vignato dal primo minuto che verrà schierato largo a sinistra e a fargli posto uno tra Palacio e Barrow, con il trenza favorito per occupare il ruolo di prima punta. L’altra riserva riguarda il ruolo di terzino sinistro con Dijks e Hickey che si sfidano per una maglia da titolare. Il giovane difensore scozzese appare in vantaggio dato che l’olandese, dopo un lungo periodo di stop, si troverebbe a giocare la terza partita in sei giorni e Mihajlovic sembra propenso a concedergli una pausa. Nel Genoa, invece, potrebbe essere schierato l’ex Bani che con Ballardini non ha mai messo piede in campo e in attacco ci sarà l’altro ex, Destro.

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Masiello, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Sturaro, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.